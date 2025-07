Neuer Ausrüster-Deal bringt Topklub über eine Milliarde ein

Der deutsche Sportartikelhersteller Puma bleibt weitere zehn Jahre Ausrüster von Manchester City.

Der neue Ausrüstervertrag weist ein Gesamtvolumen von rund 1,15 Milliarden Euro auf, womit der Klub aus dem Norden Englands den größten Deal der Premier League an Land gezogen hat. Der Vertrag läuft bis 2035 und garantiert den "Citizens" umgerechnet rund 115 Millionen Euro pro Jahr.

Damit überholen die "Skyblues" auch Stadtrivale Manchester United, der von Ausrüster Adidas umgerechnet rund 104 Millionen Euro pro Saison kassieren soll.

Mit Borussia Dortmund und AC Milan stehen weitere Topklubs bei Puma unter Vertrag. Auch das österreichische Nationalteam und der SK Rapid werden vom deutschen Sportartikelhersteller ausgerüstet.

