Neuer Ausrüster! Liverpool winkt offenbar Millionenregen

Erfreuliche Nachrichten für Premier-League-Topklub FC Liverpool!

Wie die "Reds" am Montag bekanntgeben, konnte man sich mit Ausrüster Adidas auf eine neue und "mehrjährige" Zusammenarbeit einigen und wird so mit dem Unternehmen aus Herzogenaurach künftig kooperieren.

Bei dem Deal, der, wie englische Medien berichten, im Übrigen kolportierte fünf Jahre Vertragslaufzeit haben soll, dürfte der überlegene Tabellenführer der Premier League zudem eine satte Summe von 72 Millionen Euro jährlich einstreichen.

Sofern die kolportierte Laufzeit stimmt, würden für die "Reds" stolze 360 Millionen Euro herausspringen.

Adidas löst Nike als Ausrüster der Slot-Elf ab. Das US-Unternehmen arbeitete seit 2020 über fünf Jahre mit dem LFC zusammen.

Liverpool Football Club and adidas have agreed a new multi-year partnership that will see the sportswear giant once again become the club's official kit partner from 1st August 2025 🔴