Suche
    news

    ManUnited-Boss: Amorim soll drei Jahre Zeit bekommen

    Obwohl der Portugiese der nach Punkteschnitt schlechteste United-Trainer der Fußball-Neuzeit ist, soll er vom Miteigentümer weiterhin das Vertrauen bekommen.

    ManUnited-Boss: Amorim soll drei Jahre Zeit bekommen Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Ruben Amorim steht weiterhin massiv in der Kritik. 

    Nach Platz 15 in der Vorsaison liegt Manchester United aktuell auf Rang zehn der Premier League - und damit u.a. hinter Everton, Bournemouth oder Aufsteiger Sunderland. 

    Dennoch scheint der portugiesische Coach Rückendeckung von Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe zu bekommen. "Ruben muss über drei Jahre hinweg beweisen, dass er ein großartiger Trainer ist", ließ der INEOS-Vorstandsvorsitzende im Podcast "The Business" von der "Times" aufhorchen. 

    "Fußball ist keine Sache von heute auf morgen"

    Den Grund dafür erörtert Ratcliffe anschließend recht simpel: "Drei Jahre, denn Fußball ist keine Sache von heute auf morgen." 

    Um dies zu untermauern, zieht der 72-Jährige auch den Vergleich zu Vereinslegende Sir Alex Ferguson: "Ich erinnere mich an die Forderung nach der Entlassung in seinen ersten beiden Jahren. Schauen Sie sich Arteta bei Arsenal an - er hatte in den ersten Jahren eine miserable Zeit."

    Uniteds Miteigentümer betont zwar, dass man "letztendlich ergebnisorientiert" sei. "Ich denke, es gibt viele gute Dinge bei Manchester United. Wir müssen geduldig sein und haben einen langfristigen Plan."

    Schlechtester Punkteschnitt seit den 50er-Jahren

    Dem entgegen steht die schlechteste Punkteausbeute eines Manchester-United-Trainers seit knapp 70 Jahren. In seinen 50 Spielen als Chefcoach der "Red Devils" holte Amorim im Schnitt 1,38 Punkte (Stand 10. Oktober 2025). 

    Zuletzt hatte Jimmy Murphy, 1958 für vier Monate im Amt, eine schlechtere Bilanz (0,83 Punkte). 

    Die 20 teuersten Transfers der Premier League

    Vorschau
    #19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
    #19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

    Slideshow starten

    22 Bilder

    Mehr zum Thema

    Souveräner Heimsieg! Arsenal legt Liverpool vor

    Souveräner Heimsieg! Arsenal legt Liverpool vor

    England - Premier League
    1
    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    England - Premier League
    2
    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    Zu klein! Londoner Großklub plant Stadion-Vergrößerung

    England - Premier League
    40
    Glasner: "Hab alles übertroffen, woran ich je geglaubt habe"

    Glasner: "Hab alles übertroffen, woran ich je geglaubt habe"

    England - Premier League
    5
    Rooney kritisiert ManUnited: Klub "hat seine Seele verloren"

    Rooney kritisiert ManUnited: Klub "hat seine Seele verloren"

    England - Premier League
    9
    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    Warum Oliver Glasners Frau wieder eifersüchtig ist

    England - Premier League
    8
    Sprung auf Platz zwei: Tottenham mit Auswärtssieg bei Leeds

    Sprung auf Platz zwei: Tottenham mit Auswärtssieg bei Leeds

    England - Premier League
    Nach nur 25 Tagen? Fans fordern Entlassung von Postecoglou

    Nach nur 25 Tagen? Fans fordern Entlassung von Postecoglou

    England - Premier League

    Kommentare