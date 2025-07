Arsenal steht vor nächstem Transfer-Hammer

Der FC Chelsea gibt wohl einen weiteren Spieler an Stadtrivale Arsenal ab.

Nachdem in der Vergangenheit bereits Kai Havertz, David Luiz oder Kepa Arrizabalaga das Blau gegen Rot eingetauscht haben, dürfte nun Noni Madueke folgen. Nach Informationen von Fabrizio Romano besteht bereits eine vollständige Einigung zwischen beiden Parteien. Laut "the Athletic" sei Arsenal nah an einer Einigung mit Chelsea dran.

Wunschspieler Artetas

Umgerechnet 60 Millionen Euro sollen die "Gunners" für den Offensivspieler bezahlen. Vor allem Cheftrainer Mikel Arteta habe sich für eine Verpflichtung Maduekes eingesetzt, da dieser auf beiden offensiven Flügeln spielen kann und Starspieler Bukayo Saka entlasten könnte.

Die Anhänger der Londoner müssen mit der bevorstehenden Neuverpflichtung aber erst noch warm werden: In den sozialen Medien kursiert der Hashtag „NoToMadueke“, um das Unverständnis für die Verpflichtung zu Ausdruck zu bringen. Das könnte auf die vergleichsweise hohe Ablösesumme und die "Blues"-Vergangenheit des Spielers zurückzuführen sein.

