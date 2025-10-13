Suche
    news

    Crystal Palace verhandelt mit Glasner über Verlängerung

    Der Vertrag des Oberösterreichers läuft mit Saisonende aus. Die Londoner wollen ihren umworbenen Coach gerne über den Sommer hinaus halten.

    Crystal Palace verhandelt mit Glasner über Verlängerung Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Der englische Premier-League-Club Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner verhandeln über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags des Oberösterreichers.

    "Wir haben erste Gespräche geführt", sagte Vereinspräsident Steve Parish zu TalkSport. "Wir würden Oliver gerne halten. Wir sind dabei, etwas aufzubauen." Glasner hatte die Londoner mit dem FA-Cup-Triumph im Mai zum ersten großen Titel in der 164-jährigen Clubgeschichte geführt.

    Im August holte Crystal Palace außerdem den Community Shield. In der Premier League liegen die "Eagles" nach sieben Runden auf dem sechsten Tabellenplatz, kürzlich endete eine Serie von saisonübergreifend 19 ungeschlagenen Spielen.

    "Oliver will Titel gewinnen"

    "Für Oliver wird es darauf ankommen, dass die Bedingungen stimmen", betonte Parish. Glasner müsse Spaß an seiner Arbeit haben und das Gefühl, etwas erreichen zu können. "Oliver will Titel gewinnen. Daraus macht er kein Geheimnis. Deshalb ist er im Fußball."

    In der Vergangenheit hatte Glasner (51), der seit Februar 2024 bei den Londonern im Amt ist und zuvor mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, immer wieder Leistungsträger durch Verkäufe verloren. Im Vorjahr wechselte Michael Olise zu den Bayern, im vergangenen Sommer ging Offensivspieler Eberechi Eze für fast 70 Millionen Euro zu Arsenal. Im September setzte sich Glasner zudem vehement dafür ein, Innenverteidiger und Kapitän Marc Guehi nicht an Liverpool abzugeben.

    Glasner:

    Glasner: "Hab alles übertroffen, woran ich je geglaubt habe"

    International - England
    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!

    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!

    International - England
    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    International - England

    Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

    Vorschau
    #15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
    #15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

    Slideshow starten

    17 Bilder

    Mehr zum Thema

    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!

    Nächste Auszeichnung für Oliver Glasner!

    England - Premier League
    4
    Serie gerissen - Glasner: "Das wäre eine billige Ausrede"

    Serie gerissen - Glasner: "Das wäre eine billige Ausrede"

    England - Premier League
    5
    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    Transferinsider verrät: Glasner träumt von Spitzenklub

    England - Premier League
    42
    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    Glasner-Schützling bei Bayern im Gespräch

    England - Premier League
    2
    Glasner: "Hab alles übertroffen, woran ich je geglaubt habe"

    Glasner: "Hab alles übertroffen, woran ich je geglaubt habe"

    England - Premier League
    5
    Erste Saisonpleite für Glasner und Crystal Palace!

    Erste Saisonpleite für Glasner und Crystal Palace!

    England - Premier League
    6
    ManUnited-Boss: Amorim soll drei Jahre Zeit bekommen

    ManUnited-Boss: Amorim soll drei Jahre Zeit bekommen

    England - Premier League
    Immer wieder Haaland! Superstar schießt City zu knappem Sieg

    Immer wieder Haaland! Superstar schießt City zu knappem Sieg

    England - Premier League

    Kommentare