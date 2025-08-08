Suche
    news

    Chelsea-Stammverteidiger erleidet Kreuzbandriss

    Der 22-Jährige verletzt sich beim Trainingsauftakt schwer, seine WM-Teilnahme ist in Gefahr. Chelsea könnte in der Abwehr nachrüsten.

    Chelsea-Stammverteidiger erleidet Kreuzbandriss Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die neue Saison droht für Levi Colwill schon vorbei zu sein, bevor sie überhaupt begonnen hat.

    Der Verteidiger des Klub-WM-Siegers zieht sich beim Trainingsauftakt am Montag einen Kreuzbandriss zu. Das teilen die "Blues" über ihre Kanäle mit. Der 22-Jährige ist bereits operiert worden.

    Für Chelsea ist es ein bitterer Schlag, Colwill absolvierte in der vergangenen Saison 35 Spiele in der Premier League, auch auf dem Weg zur Trophäe bei der Klub-WM verpasste er wegen einer Sperre nur ein Spiel. Jetzt muss der Engländer sogar um die WM-Teilnahme im Sommer 2026 bangen. 

    Die Londoner waren schon vor der Verletzung Colwills am Transfermarkt aktiv, der 19-jährige Jorrel Hato von Ajax Amsterdam wechselte an die Stamford Bridge. Es ist aber möglich, dass Chelsea noch einmal nachrüsten wird, um einen erfahreneren Ersatz für Colwill zu finden. 

    Die Preisgeld-Könige der FIFA Klub-WM

    Vorschau
    #32 - Auckland FC
    #27 - Wydad Casablanca

    Slideshow starten

    33 Bilder

    Mehr zum Thema

    Nächster Neuzugang! Chelsea schnappt sich Ajax-Talent

    Nächster Neuzugang! Chelsea schnappt sich Ajax-Talent

    England - Premier League
    2
    Poker um Ex-Salzburger: United zieht mit Mega-Angebot nach

    Poker um Ex-Salzburger: United zieht mit Mega-Angebot nach

    England - Premier League
    2
    United-Kapitän teilt gegen Mitspieler aus: "Ein wenig faul"

    United-Kapitän teilt gegen Mitspieler aus: "Ein wenig faul"

    England - Premier League
    6
    Fehlalarm! Anfield muss vorübergehend evakuiert werden

    Fehlalarm! Anfield muss vorübergehend evakuiert werden

    England - Premier League
    Aufsteiger Sunderland verlängert mit Coach

    Aufsteiger Sunderland verlängert mit Coach

    England - Premier League
    United senkt Preis: Ex-Sturm-Angreifer soll gehen

    United senkt Preis: Ex-Sturm-Angreifer soll gehen

    England - Premier League
    45
    Newcastle erhöht Rekord-Angebot für Sesko erneut

    Newcastle erhöht Rekord-Angebot für Sesko erneut

    England - Premier League
    19
    Partey nach Anklage auf freiem Fuß

    Partey nach Anklage auf freiem Fuß

    England - Premier League

    Kommentare