Die neue Saison droht für Levi Colwill schon vorbei zu sein, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Der Verteidiger des Klub-WM-Siegers zieht sich beim Trainingsauftakt am Montag einen Kreuzbandriss zu. Das teilen die "Blues" über ihre Kanäle mit. Der 22-Jährige ist bereits operiert worden.

Für Chelsea ist es ein bitterer Schlag, Colwill absolvierte in der vergangenen Saison 35 Spiele in der Premier League, auch auf dem Weg zur Trophäe bei der Klub-WM verpasste er wegen einer Sperre nur ein Spiel. Jetzt muss der Engländer sogar um die WM-Teilnahme im Sommer 2026 bangen.

Die Londoner waren schon vor der Verletzung Colwills am Transfermarkt aktiv, der 19-jährige Jorrel Hato von Ajax Amsterdam wechselte an die Stamford Bridge. Es ist aber möglich, dass Chelsea noch einmal nachrüsten wird, um einen erfahreneren Ersatz für Colwill zu finden.

