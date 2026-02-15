Arsenal FC Arsenal FC ARS
Wigan Athletic Wigan Athletic WIG
Endstand
4:0
4:0 , 0:0
NEWS

Arsenal im FA Cup problemlos weiter

Die "Gunners" geben sich im FA Cup keine Blöße und feiern einen klaren Sieg gegen Wigan Athletic.

Arsenal im FA Cup problemlos weiter Foto: © GETTY
Kommentare

Arsenal FC gewinn souverän die vierte Runde des FA Cups und besiegt Wigan Athletic klar mit 4:0.

Arsenal dominiert die Partie von Beginn an und bringt den hohen Pausenstand ohne Probleme über die Zeit. Wigan zeigt Einsatz, bleibt aber über 90 Minuten zu harmlos.

Frühe Entscheidung

Arsenal startet druckvoll, geht früh durch Noni Madueke in Führung (11.) und legt durch Gabriel Martinelli schnell das 2:0 nach (19.). Ein Eigentor von Jack Hunt erhöht auf 3:0 (23.), ehe Gabriel Jesus nach einer Ecke zum 4:0 trifft (27.). Wigan kommt kaum ins Spiel und muss bereits in der ersten Halbzeit einen verletzungsbedingten Wechsel verkraften.

Nach dem Seitenwechsel nimmt Arsenal das Tempo etwas heraus, kontrolliert aber weiterhin klar das Geschehen. Chancen auf weitere Treffer sind vorhanden, doch Eze, Jesus und Co. nutzen sie nicht konsequent. Wigan verteidigt engagierter als vor der Pause, bleibt offensiv jedoch ungefährlich.

Schlussendlich verwaltet Arsenal den Vorsprung und spielt den 4:0‑Erfolg sicher nach Hause.

