Wöber holt mit Leeds im Österreicher-Duell ein Remis

Am 25. Spieltag der englischen Championship trennen sich Leeds United und die Blackburn Rovers mit 1:1.

Auf beiden Seiten ist jeweils ein ÖFB-Legionär im Einsatz, Maximilian Wöber und Andreas Weimann setzen aber keine entscheidenden Akzente. Bei den Rovers steht Weimann bis zur 81. Minute auf dem Feld, während Wöber bei den Hausherren erst zur Halbzeit eingewechselt wird. Zudem erhält Weimann die gelbe Karte.

Die Tore in der Partie fallen relativ spät, Struijk bringt Leeds daheim in Minute 88 in Front. Batth stellt zwei Minuten danach den 1:1-Endstand her (90.).

Leeds hält trotz des Remis weiterhin die Spitze, Blackburn ist als Siebter nur einen Platz hinter den Playoff-Rängen.

Schmid jubelt, Bachmann verliert

Ein Erfolgserlebnis verzeichnet hingegen Nicolas Schmid beim FC Portsmouth. Beim 4:0-Heimerfolg über Swansea City hält der Linzer zum dritten Mal seinen Kasten sauber.

Dafür muss Daniel Bachmann bei Watfords 1:3-Auswärtspeite gegen die Queens Park Rangers dreimal hinter sich greifen. Obendrein erhält der 30-Jährige eine gelbe Karte.

Portsmouth verlässt mit dem fünften Saisonsieg die Abstiegszone und ist 21. Watford ist zwei Punkte hinter den Blackburn Rovers Achter.