Ruud van Nistelrooy nicht mehr Trainer von Leicester City

Ruud van Nistelrooy ist nicht mehr Trainer von Leicester City. Das geben die "Foxes" am Freitag bekannt.

Der Klub und der Coach haben sich laut einer Aussendung auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt.

"Ich möchte mich persönlich bei den Spielern, Trainern, der Akademie und allen Mitarbeitern von Leicester City, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für ihre Professionalität und ihr Engagement während meiner Zeit beim Verein bedanken. Außerdem möchte ich den Fans für ihre Unterstützung danken und dem Verein alles Gute für die Zukunft wünschen", sagt van Nistelrooy.

Der Niederländer übernahm bei Leicester City im November 2024 und holte in 27 Spielen nur fünf Siege. Die "Foxes", die im Vorjahr in die Premier League zurückgekehrt waren, landeten am Ende der Saison auf Platz 18 und mussten wieder in die Championship absteigen.

