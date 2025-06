Übernimmt Gerhard Struber einen englischen Zweitligisten?

Kehrt Gerhard Struber im Sommer auf die Insel zurück?

Wie "Sky Sports" berichtet, soll der Österreicher einer von drei Kandidaten auf den vakanten Trainerposten bei Bristol City sein.

Der Klub aus der englischen Championship scheiterte in diesem Jahr im Halbfinale der Aufstiegsplayoffs an Sheffield United. Daraufhin wechselte Trainer Liam Manning zu Ligarivale Norwich City.

Für Struber wäre Bristol der zweite Verein in England. Bereits 2019 coachte er für ein Jahr den FC Barnsley, ehe er über die New York Red Bulls und Red Bull Salzburg zum 1. FC Köln wechselte. Seit seinem Aus am 32. Spieltag ist der 48-Jährige vereinslos.

