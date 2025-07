Snoop Dogg wird Miteigentümer von Swansea City!

Das teilt der Championship-Klub aus Wales mit. Der 53-Jährige werde Minderheitsgesellschafter, eine konkrete Summe wurde nicht kommuniziert.

Geschäftsführer Tom Gorringe sagt zum Investment des Rappers: "Dogg ist mit Leidenschaft bei diesem Projekt dabei und hilft uns dabei, den Bekanntheitsgrad des Vereins einem möglichst breiten Publikum zu steigern." Mit Luka Modrić zählt ein weiterer bekannter Name zu den Miteigentümern des Klubs, der im Vorjahr von zwei US-Unternehmern übernommen worden war.

"Ein Außenseiter, der zurückschlägt"

"Meine Liebe für den Fußball ist wohlbekannt, aber es ist für mich etwas Besonderes, dass ich mit Swansea City Eigentümer eines Vereins werde", erklärt Snoop Dogg, der bereits in der Vorwoche überraschend das neue Heimtrikot präsentiert hatte.

Die Geschichte des Klubs hätte ihn beeindruckt, ebenso die Umgebung. "Das ist eine stolze Arbeiterstadt und ein stolzer Arbeiterverein. Ein Außenseiter, der zurückschlägt, genau wie ich", so Dogg. „Ich werde alles tun, um dem Klub zu helfen.“

"Diese Ankündigung ist die nächste Episode für Swansea City, da wir versuchen, neue Möglichkeiten zu schaffen, um die Reichweite und das Profil des Klubs zu steigern", hieß es von der Eigentümergruppe in Anspielung auf Doggs Hit "The Next Episode".

"Snoops riesige weltweite Fangemeinde und sein Publikum werden uns dabei sicherlich helfen und er hat uns während des gesamten Prozesses klar gemacht, wie sehr er sich auf die Aussicht freut, dem Klub beizutreten."