Gladbach fährt dank Tabakovic-Doppelpack ersten Saisonsieg ein

In der Deutschen Bundesliga feiert Borussia Mönchengladbach am neunten Spieltag einen klaren 4:0-Auswärtssieg beim FC St. Pauli.

Die Gäste agieren von Beginn an eiskalt vor dem Tor und sorgen durch einen Doppelpack von Ex-Austria-Goalgetter Haris Tabakovic (15., 40.) bereits in der ersten Hälfte für eine komfortable Führung.

Durch diesen wichtigen Auswärtssieg verlässt die Polanski-Elf das Tabellenende und klettert auf den Relegationsplatz, während St. Pauli auf den fünfzehnten Rang abrutscht.

Tabakovic stellt früh die Weichen

Die Partie im Millerntor-Stadion beginnt druckvoll vonseiten der Gäste. Bereits in der fünfzehnten Minute belohnt sich die Borussia für den engagierten Start, als Haris Tabakovic nach Vorarbeit von Florian Neuhaus zur 0:1-Führung trifft.

Die Elf von Trainer Alexander Blessin versucht zwar, eine Antwort zu finden und erarbeitet sich mehrere Eckbälle, bleibt im Abschluss aber ungefährlich.

Die Gladbacher hingegen zeigen sich gnadenlos effizient: Kurz vor der Pause schnürt Tabakovic nach Zuspiel von Franck Honorat seinen Doppelpack und stellt auf einen komfortablen 0:2-Halbzeitstand (40.).

Joker sorgen für die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen. St. Pauli bemüht sich um mehr Druck, doch die Gäste aus Mönchengladbach kontrollieren die Partie souverän.

Die endgültige Entscheidung fällt in der Schlussphase, als zwei Einwechselspieler für die Fohlen treffen. Zuerst erhöht Shuto Machino in der 75. Minute auf 0:3, wobei der überragende Tabakovic diesmal als Vorlagengeber glänzt. Nur fünf Minuten später besiegelt Oscar Fraulo mit seinem Treffer zum 0:4 den Endstand (80.).

Erster Saisonsieg als Befreiungsschlag

Für die Polanski-Elf ist dieser klare Erfolg der erste Sieg in der laufenden Saison und ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

ÖFB-Legionär Kevin Stöger kommt bei den Siegern in der 85. Minute aufs Feld, als die Partie bereits entschieden ist.

Die Hamburger hingegen müssen nach der deutlichen Heimniederlage den Blick weiter nach unten richten und finden sich nach neun Runden im Tabellenkeller wieder.

Keine Tore in Berlin

Keine Tore gibt es in Berlin: Union und Freiburg trennen sich mit einem 0:0.

Leopold Querfeld spielt bei den Gastgebern durch, Kapitän Christopher Trimmel wird in der 61. Minute eingewechselt.