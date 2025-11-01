Baumgartner-Assist! Leipzig fährt den nächsten Sieg ein

Christoph Baumgartner befindet sich weiterhin in Topform.

Der ÖFB-Legionär fährt mit RB Leipzig an Spieltag neun der Deutschen Bundesliga einen 3:1-Sieg über den VfB Stuttgart ein und sammelt dabei einen Assist.

Nach einigen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten geht Halbzeit eins in der Red Bull Arena mit der Leipziger Führung zu Ende: Yan Diomande spielt einen scharfen Ball von rechts zur Mitte, VfB-Verteidiger Julian Chabot klärt unglücklich ins eigene Tor - 1:0 (45.).

Baumgartner behält die Übersicht

Diomande ist es auch, der kurz nach Seitenwechsel das 2:0 erzielt. Baumgartner bewahrt bei einem hohen Ball an der Mittellinie Übersicht und spielt einen weiten Pass auf den Ivorer, der relativ unbedrängt den Haken zur Mitte machen kann und einschießt (53.).

Tiago Tomas bringt die Stuttgarter zwar recht rasch wieder zurück ins Spiel, indem er den Anschlusstreffer erzielt (63.), die besseren Chancen hat aber weiterhin Leipzig. Romulo nützt schließlich ein Blackout von VfB-Keeper Nübel zum 3:1 (90.+1).

Baumgartner ist bis zur 85. Minute im Einsatz und sieht Gelb. Nicolas Seiwald spielt durch.

Leipzig ist nach dem sechsten Saisonsieg nun Dritter mit 19 Punkten, unmittelbar vor dem VfB (18 Zähler).

Spätes Werder-Remis in Mainz

Parallel trennen sich der 1. FSV Mainz und Werder Bremen in einem regelrechten ÖFB-Duell mit 1:1.

Nach einer Flanke von Phillipp Mwene kommt Silvan Widmer zwei Mal zum Abschluss. Mit dem ersten Versuch scheitert der Schweizer noch, der zweite sitzt dann. 1:0 für die Mainzer nach 36 Minuten.

Werder, mit Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid in der Startelf, läuft dem Rückstand lange nach, ehe Jens Stage den Bremern doch noch einen Punktgewinn beschert (86.).

Bei Mainz ist Mwene bis zur 77., Nikolas Veratschnig ab der 77. Minute im Einsatz. Max Wöber fehlt Werder weiterhin verletzt.

Die Mainzer hinken als 14. weiterhin hinterher, Werder ist nun Zehnter.

Frankfurter Punktverlust beim Letzten

Eintracht Frankfurt muss sich indes mit einem 1:1 bei Schlusslicht 1. FC Heidenheim begnügen.

Die Heidenheimer Führung durch Budu Zivizadze (32.) kann Ex-Salzburger Rasmus Kristensen ausgleichen (55.). Zu mehr reicht es für die Frankfurter aber nicht mehr. sie belegen weiterhin Rang sechs.

Matthias Honsak ist bei Heidenheim bis zur 63. Minute im Einsatz.