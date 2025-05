Martin Harnik schnürt weiterhin die Fußballschuhe!

Der 68-fache ÖFB-Teamspieler verlängert seinen Vertrag beim Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf um ein weiteres Jahr. So geht der mittlerweile 37-Jährige dort bereits in seine sechste Saison.

Seine bisherigen Statistiken können sich sehen lassen: In 114 Einsätzen erzielte Harnik 147 Tore und 36 Assists, in der Saison 2024/25 waren es 26 Tore sowie acht Vorlagen in 22 Partien.

"Ich habe unfassbar viel Spaß mit den Jungs und fühle mich nach wie vor pudelwohl in Dassendorf. In der Vergangenheit haben wir leider einige unserer Ziele knapp verpasst – da ist definitiv noch was nachzuholen", so Harnik.

Nach dem Ende seiner Leihe beim HSV trat der gebürtige Hamburger mit österreichischer Staatsbürgerschaft den Tritt in den Amateurbereich an. Als Profi kickte Harnik unter anderem beim VfB Stuttgart.

