Nick Woltemade steht vor seiner ersten Berufung in den Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Wie unter anderem "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, soll Julian Nagelsmann den Stuttgart-Stürmer für das Nations-League-Final-Four Anfang Juni in den DFB-Kader nominieren.

Woltemade feierte in dieser Spielzeit seinen Durchbruch und spielte sich rasch in die Startelf der Schwaben. In 32 Spielen kommt der U21-Nationalspieler auf 16 Tore und drei Assists für den Pokalfinalisten. Damit soll sich der Stürmer auch auf das Radar von Meister FC Bayern gespielt haben.

Wie die "Bild" berichtet, soll Nagelsmann den gebürtigen Bremer bereits über sein Vorhaben informiert haben.

Bayern-Juwel vor Rückkehr

Neben der Woltemade-Einberufung sollen sich zudem schon weitere Personalentscheidungen herauskristallisiert haben. So soll Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München seine Rückkehr in den DFB-Kader feiern. Er fehlte bei den letzten Länderspielen aufgrund einer langwierigen Erkältung.

Auch Dortmund-Innenverteidiger Waldemar Anton wird aufgrund der Defensivausfälle bei den Deutschen wieder im Kader erwartet. Karim Adeyemi und Pascal Groß sind laut "Sky"-Reporter Patrick Berger ebenso dabei. Mit Niklas Süle und Felix Nmecha könnten zudem noch zwei weitere BVB-Spieler auf den Nations-League-Zug aufspringen.