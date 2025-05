Der FC Red Bull Salzburg wurde für das kommende Transferfenster mit Marcel Halstenberg in Verbindung gebracht. Der Routinier wird aber nie in Wals-Siezenheim landen, kurz nach Auftauchen der Gerüchte beendete der Ex-DFB-Nationalspieler seine Profikarriere (hier nachlesen >>>).

Ganz wird Halstenberg die Schuhe aber nicht an den Nagel hängen. Der 33-Jährige schließt sich, wie der "kicker" berichtet, Kindheitsklub Germania Grasdorf an und spielt künftig in der Kreisliga.

Halstenberg gewann in seiner Karriere mit RB Leipzig zwei Mal den DFB-Pokal. Seine Vergangenheit in Sachsen sorgte wohl auch für das Salzburg-Gerücht. Sportgeschäftsführer Rouven Schröder kennt ihn bestens aus gemeinsamen Zeiten.