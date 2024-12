Jamal Musiala ist Deutschlands Nationalspieler des Jahres!

Der Deutsche Fußball-Bund verkündet am Donnerstag, dass der Bayern-Star bei der Wahl 56 Prozent der Stimmen erhalten hat. Platz zwei geht an Florian Wirtz (38 Prozent), Platz drei an Kai Havertz (sechs Prozent).

Gut 145,000 Stimmen wurden bei der Wahl, die der DFB gemeinsam mit dem Fanklub der deutschen Auswahl auf Instagram austrug, abgegeben.

Auch bei den Frauen gewann eine Spielerin des FC Bayern München, Giulia Gwinn, die mit 59 Prozent der gut 50,000 Stimmen die Nase vorn hatte.