"Hat uns beschäftigt" - Ilzer über Bosse-Beben bei der TSG

Bei der TSG Hoffenheim herrscht vor dem schweren Heimspiel am Samstag gegen das formstarke RB Leipzig Unruhe!

Unter der Woche mussten zwei der vier Geschäftsführer in der Posse um Spielerberater Roger Wittmann den Verein verlassen (Alle Infos >>>). Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker ist zwar weiter im Amt, wird dafür von Red Bull Salzburg umgarnt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel hat sich nun Cheftrainer Christian Ilzer zum Geschäftsführer-Beben geäußert: "Natürlich kriegen wir alle das mit: Das betrifft ja Leute, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten."

Fokus liegt auf dem Sport

Weiters sagte der Österreicher: "Es hat uns beschäftigt, das war ein Thema", gleichzeitig räumte er aber auch ein, dass der Fokus auf dem Sportlichen liegt. Und da läuft es bei der TSG aktuell: In den letzten drei Ligaspielen gab es drei Siege. Die Belohnung: Tabellenrang sechs.

Zu einem möglichen Abgang von Schicker wollte sich Ilzer aber nicht äußern. Der Fokus liegt klar auf der Partie gegen RB Leipzig.