Freiburg ringt Dortmund ein Remis ab

Die Begegnung in der 14. Runde der deutschen Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg liefert viel Spannung.

Im Europa-Park Stadion trennen sich die beiden Mannschaften mit 1:1.

Dortmund startet mutig und erspielt sich die ersten Chancen. Guirassy prüft Atubolu früh, Chukwuemeka trifft nach starker Kombination nur den Pfosten (21.). In der 31. Minute schlägt Schwarz-Gelb zu: Yan Couto bringt einen Freistoß von rechts in den Strafraum, Ramy Bensebaini steht goldrichtig und schiebt zum 1:0 ein.

Freiburg antwortet mit mehr Druck, doch Kobel hält die Führung fest. Suzuki und Kübler kommen zu Abschlüssen, die jedoch nicht ins Ziel finden.

Bellingham mit der Notbremse

Nach dem Seitenwechsel kippt die Partie: Jobe Bellingham sieht in der 53. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte, nachdem ein zu kurz geratener Pass von Gregor Kobel die Situation einleitet. Durch den Platzverweis wird Bellingham dem BVB im kommenden Spiel gegen Borussia Mönchengladbach fehlen.

Dortmund muss in Unterzahl verteidigen und zieht sich tief zurück. Freiburg wittert die Chance, belagert die gegnerische Hälfte und kommt durch Suzuki zur Riesenchance, doch Kobel lenkt den Schuss spektakulär an die Latte (73.).

Dennoch belohnen sich die Hausherren, denn Lucas Höler verwandelt eine perfekte Hereingabe sehenswert ins rechte obere Eck zum 1:1. Das Stadion bebt, Freiburg drückt weiter.

In der 87. Minute scheint die Sensation perfekt, als Joker Igor Matanovic zum vermeintlichen 2:1 trifft. Doch der Jubel hält nur Sekunden, denn der VAR greift ein und erkennt das Tor wegen Abseits ab.

Dortmund atmet tief durch und rettet sich über sechs Minuten Nachspielzeit. In der Tabelle bleibt der BVB mit 29 Punkten auf Rang drei, während Freiburg mit nun 17 Punkten sich auf Platz 9 einreiht.