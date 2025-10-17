Doekhi-Doppelpack: Union bezwingt Gladbach

In Runde sieben der Deutschen Bundesliga bezwingt Union Berlin Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mit 3:1.

Der Einstand von Rouven Schröder als neuer Gladbacher Sportchef ist ernüchternd verlaufen. Bei Union Berlin zeigt die Mannschaft von Interimstrainer Eugen Polanski eine schwache Vorstellung und verliert verdient mit 1:3 (1:2).

Union-Innenverteidiger Danilho Doekhi avanciere mit einem Doppelpack (3., 25.) zum Matchwinner, Rani Khedira (81.) sorgt für die Entscheidung. Für Gladbach trifft Haris Tabakovic (33.).

Union nutzt Gladbacher Fehler eiskalt

Union beginnt druckvoll und stellt die verunsicherte Borussia früh vor Probleme. Nach einer Ecke köpft Doekhi unbedrängt zur Führung ein (3.). Castrop verpasst kurz darauf den schnellen Ausgleich, danach spielen nur die Gastgeber.

Nach einem starken Solo trifft Ansah den Pfosten, Doekhi staubt zum 2:0 ab (25.). Erst danach kommt Gladbach besser ins Spiel: Sander prüft Rönnow, ehe Tabakovic nach einem Konter den Anschlusstreffer erzielt (33.) – das erste Gladbacher Tor in einer ersten Halbzeit in dieser Saison.

Viel Aufwand, wenig Ertrag

Nach der Pause bleibt Union das aktivere Team. Polanski bringt mit einem Vierfach-Wechsel frische Kräfte, doch die Wende bleibt aus. Ein weiterer Treffer von Tabakovic zählt wegen Abseits nicht.

Die Borussia versucht es über Flanken, doch echte Torgefahr entsteht kaum. Union bleibt stabil und nutzt eine Standardsituation zur Entscheidung: Nach einer unglücklichen Kopfabwehr von Friedrich trifft Khedira trocken zum 3:1 (81.).

Schröder vor Mammutaufgabe

Gladbach bleibt auch nach sieben Spieltagen sieglos und rutscht ans Tabellenende. Saisonübergreifend warten die Fohlen seit 14 Bundesligaspielen auf einen Sieg.

Neo-Sportchef Schröder, der unter der Woche den zurückgetretenen Ronald Virkus ersetzt hatte, muss nun auch über die Trainerfrage entscheiden – zumal mit dem FC Bayern der nächste schwere Gegner wartet.

Union feiert hingegen den dritten Saisonsieg und reist am kommenden Freitag zu Werder Bremen.