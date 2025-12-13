Karlsruher SC Karlsruher SC KSC SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 PAD
Endstand
0:4
0:0 , 0:4
  • Larin Curda
  • Larin Curda
  • Raphael Obermair
  • Luis Engelns
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Trendwende geschafft! Paderborn bleibt an Muslics Schalke dran

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge feiert der SC Paderborn einen deutlichen Auswärtserfolg.

Trendwende geschafft! Paderborn bleibt an Muslics Schalke dran Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SC Paderborn bleibt an Tabellenführer Schalke 04 dran!

Nach zuletzt drei Niederlagen gegen Elversberg, Schalke und Hannover feiert die Elf von Trainer Ralf Kettemann in der 16. Runde der 2. deutschen Bundesliga auswärts beim Karlsruher SC einen deutlichen 4:0-Sieg.

Ganz so leicht geht es allerdings nicht von der Hand. Die Tore fallen erst, nachdem Schleusner Gelb-Rot nach einer Schwalbe sieht (52.).

Zuerst trifft Curda doppelt (65./71.), dann machen Obermair (78.) und Scheller (86.) das Ergebnis deutlich. Zwischenzeitlich sieht auch noch Franke nach einem Foulspiel Gelb-Rot (83.). Der KSC damit am Ende nur noch zu neunt.

Sprung auf Rang zwei - Unentschieden in den Parallelspielen

In der Tabelle bedeutet das einen Sprung auf Rang zwei, zwei Punkte hinter Leader Schalke. Die Muslic-Elf spielt allerdings noch am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg.

Die beiden Parallelspiele enden hingegen Unentschieden. Arminia Bielefeld und Kaiserslautern trennen sich 0:0. Das Duell Magdeburg gegen Holstein Kiel endet spektakulär mit 3:3.

Mehr zum Thema

Unentschieden bei Fürth und Hertha - Braunschweig siegt knapp

Unentschieden bei Fürth und Hertha - Braunschweig siegt knapp

International
RB Leipzig stolpert an der Alten Försterei

RB Leipzig stolpert an der Alten Försterei

Deutsche Bundesliga
12
Ex-Salzburger Rene Maric verlängert beim FC Bayern

Ex-Salzburger Rene Maric verlängert beim FC Bayern

Deutsche Bundesliga
1
Ter Stegen zurück ins Tor? Hansi Flick wird deutlich

Ter Stegen zurück ins Tor? Hansi Flick wird deutlich

La Liga
3
Verlängerung: Diese Forderungen stellt Upamecano an den FC Bayern

Verlängerung: Diese Forderungen stellt Upamecano an den FC Bayern

Deutsche Bundesliga
4
Fix! FC Bayern kauft Stadion eines Nachbarklubs

Fix! FC Bayern kauft Stadion eines Nachbarklubs

Deutsche Bundesliga
9
Ex-Salzburg-Stürmer vor erneuter Rückkehr zu Ex-Klub?

Ex-Salzburg-Stürmer vor erneuter Rückkehr zu Ex-Klub?

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) SC Paderborn 07 Karlsruher SC Arminia Bielefeld 1. FC Magdeburg Holstein Kiel 1. FC Kaiserslautern