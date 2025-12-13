Trendwende geschafft! Paderborn bleibt an Muslics Schalke dran

Der SC Paderborn bleibt an Tabellenführer Schalke 04 dran!

Nach zuletzt drei Niederlagen gegen Elversberg, Schalke und Hannover feiert die Elf von Trainer Ralf Kettemann in der 16. Runde der 2. deutschen Bundesliga auswärts beim Karlsruher SC einen deutlichen 4:0-Sieg.

Ganz so leicht geht es allerdings nicht von der Hand. Die Tore fallen erst, nachdem Schleusner Gelb-Rot nach einer Schwalbe sieht (52.).

Zuerst trifft Curda doppelt (65./71.), dann machen Obermair (78.) und Scheller (86.) das Ergebnis deutlich. Zwischenzeitlich sieht auch noch Franke nach einem Foulspiel Gelb-Rot (83.). Der KSC damit am Ende nur noch zu neunt.

Sprung auf Rang zwei - Unentschieden in den Parallelspielen

In der Tabelle bedeutet das einen Sprung auf Rang zwei, zwei Punkte hinter Leader Schalke. Die Muslic-Elf spielt allerdings noch am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg.

Die beiden Parallelspiele enden hingegen Unentschieden. Arminia Bielefeld und Kaiserslautern trennen sich 0:0. Das Duell Magdeburg gegen Holstein Kiel endet spektakulär mit 3:3.