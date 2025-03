Wanner? Krätzig? Diese Pläne hat der FC Bayern München

Von Supertalent Mathys Tel über den spanischen Nationalspieler Bryan Zaragoza bis zu dem an den SK Sturm Graz ausgeliehenen Lovro Zvonarek.

Eine ganze Schar an hochveranlagter Spielern des deutschen Rekordmeisters weilt aktuell fernab der Säbener Straße, um im internationalen Spitzenfußball Spielpraxis zu sammeln.

Zwei dieser Youngsters sind Paul Wanner und Frans Krätzig - sowohl der gebürtige Vorarlberger Wanner (19), als auch der ehemalige FAK-Kicker Krätzig (22) stehen in der laufenden Spielzeit bei Ligakonkurrent 1. FC Heidenheim unter Vertrag.

Wanner-Verlängerung steht bevor, Fragezeichen um Krätzig

Wenn es nach der deutschen "Sport Bild" geht, hegt deren Stammklub jedoch längst Pläne in Hinsicht auf die Zukunft des Duos. Wie das Medium berichtet, soll zumindest hinsichtlich der Zukunft des für das ÖFB-Team spielberechtigten Mittelfeld-Juwels alles klar sein.

Wanner soll schon bald seinen laufenden Vertrag über das Jahr 2027 hinaus verlängern - und nach Elversberg und Heidenheim in weiterer Folge ein drittes Leih-Engagement in Angriff nehmen. Ein Abnehmer auf Zeit soll diesmal jedoch im Optimalfall international spielen.

Infrage könnten beispielsweise Bayer 04 Leverkusen, der BVB, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart kommen. Besagte Klubs wurden in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit Wanner in Verbindung gebracht.

Nicht ganz so eindeutig scheint die Lage um die Personalie Krätzig - der variabel einsetzbare Linksfuß, der das Frühjahr der Saison 2023/24 auf Leihbasis beim FK Austria Wien spielte, soll ebenfalls erneut verliehen werden. In puncto einer möglichen Verlängerung seines bis 2024 laufenden Arbeitspapiers sollen die Bayern allerdings noch nicht an Krätzig herangetreten sein.