Medienberichte: Leipzig in Kontakt mit ehemaligem DFB-Kicker

RB Leipzig hatte in den letzten Monaten vor allem in der Defensive massive Verletzungssorgen.

Mit Castello Lukeba, Chadaille Bitshiabu, Benjamin Henrichs, und David Raum fehlten vier Abwehrspieler zuletzt längerfristig. Dafür mussten andere Kicker hinten in die Bresche springen. Nicolas Seiwald probierte sich zum ersten Mal in seiner Karriere als rechter Innenverteidiger in einer Dreierkette, Antonio Nusa bekleidete die linke Schienenposition.

Damit das positionstechnische Rumgeschiebe nicht auch im nächsten Jahr so weitergeht, soll der Bundesligist bereits den Markt sondieren und auf potenzielle Neuverpflichtungen blicken.

Eine Personalie, die dabei für Interesse bei den Leipzigern gesorgt haben soll, ist Niklas Beste - das berichten "Leipziger Volkszeitung", "Bild" und "Sky". Die beiden letztgenannten Medien sprechen dabei sogar schon von Gesprächen, die RB mit dem linken Flügelspieler geführt haben soll.

Momentan häufiger nur von der Bank

Der zweifache DFB-Teamspieler steht seit Anfang dieser Saison bei Benfica Lissabon unter Vertrag, kommt dort jedoch seit dem Aus von Roger Schmidt weniger zum Zug und fungiert zumeist nur als Joker.

Würde Beste Benfica tatsächlich schon nach einem Halbjahr verlassen, würde es erst einmal zu einer Leihe mit Kaufoption kommen, wie "Sky" wissen will.

Ob der Ex-Heidenheimer bei Leipzig tatsächlich zu mehr Einsätzen kommen würde, wäre zudem fraglich. Mit David Raum kehrt ein eigentlicher Schlüsselspieler nach überstandenem Syndesmosebandriss wieder zurück in die Mannschaft.

