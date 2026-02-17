Schicker verlängert bei der TSG mit Schlüsselspieler

Vladimir Coufal kam im Sommer ablösefrei von West Ham United zur TSG Hoffenheim in die deutsche Bundesliga.

Anfangsschwierigkeiten hatte der 33-jährige Rechtsverteidiger aber keine. Coufal stand in allen 22 Ligaspielen für die Ilzer-Elf von Beginn an auf dem Rasen, erzielte einen Treffer und bereitete sechs weitere vor.

Das wird nun von Geschäftsführer Andreas Schicker mit einer Vertragsverlängerung honoriert. Wie lange der Tscheche sich an die TSG bindet, ist aber nicht übermittelt.

"Vlad bringt enorme Erfahrung mit und gibt unserer Mannschaft auf der rechten Seite viel Stabilität. Mit seiner Professionalität, seiner Mentalität und natürlich seinen Leistungen ist er sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er übernimmt Verantwortung, geht voran und ist auch Vorbild für unsere jüngeren Spieler", wird Schicker zitiert.