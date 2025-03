Sabitzer vor dem Aus? Sportdirektor Kehl äußert sich

presented by

Im Rahmen der Champions League-Partie von Borussia Dortmund bei OSC Lille hat sich Sportdirektor Sebastian Kehl auch zur Zukunft von ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer geäußert.

In den letzten Tagen machten Medienberichte die Runde, dass der Mittelfeldspieler in Dortmund für Unruhe sorgt und deshalb auf dem Abstellgleis steht (Alle Infos >>>).

Bei "Sky" nahm nun Kehl erstmals Stellung zu den Gerüchten und nahm diesen den Wind aus den Segeln: "Dass in so einer Situation in der wir uns befinden Kritik und Gerüchte aufkommen ist normal, aber damit beschäftigen wir uns nicht."

Weiters lobte er den 30-Jährigen: "Sabi steht in der Startelf. Das ist ein klares Zeichen, ein klares Vertrauen auch vom Trainer. Wir brauchen ihn in solchen Spielen auch mit seiner Erfahrung."

Sabitzer spielt seit Sommer 2023 beim BVB und hat dort noch einen Vertrag bis 2027. Ob er diesen aber erfüllt ist trotz dieser Aussage nicht geklärt.

