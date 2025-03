Öfb-Nationalspieler Romano Schmid wird immer wieder mit Abgangsgerüchten bedacht. Der Steirer hat sich im Dress von Werder Bremen längst zum Schlüsselspieler des Klubs gespielt, gilt eigentlich als reif für den nächsten Schritt.

Vor seiner Zeit trug einst Zlatko Junuzovic das grüne Trikot, führte Werder sogar als Kapitän auf den Platz. "Er macht es sehr gut und hat sich ins Nationalteam reingebissen", wird Junuzovic von unter anderem "90min.de" zitiert.

Junuzovic mahnt

Zu einem möglichen Schmid-Abgang meint der Ex-Profi: "Es liegt an einem selbst, was man für Gedanken hat. Ich habe damals eine brutale Verbundenheit zu den Fans und allen drumherum hier gefühlt. Vielleicht geht es Romano ja auch so. Hier hat er einen Namen und seine Position gefestigt. Das ist schon viel wert."

Außerdem bringt ein neues Abenteuer auch Ungewisses. "Man weiß nie, was kommt, wenn man dann wechselt", mahnt Junuzovic.

