Adam Aznou kehrt vorzeitig zum FC Bayern zurück.

Der 18-jährige Außenverteidiger verlässt den spanischen Erstliga-Absteiger Real Valladolid vor Ende seines Leihvertrages und soll mit dem deutschen Rekordmeister die Reise zur Klub-WM in den USA antreten. Zuvor kündigten die Münchner bereits die Ausleihe von Offensivspieler Maurice Krattenmacher auf, der aus Ulm an die Säbener Straße zurückkehrt.

Aznou, dreifacher marokkanischer A-Nationalspieler, wechselte im Februar auf Leihbasis nach Spanien und kam für Real Valladolid in der Rückrunde auf 13 Einsätze. Zuvor stand er für den FC Bayern in der Hinrunde lediglich zwei Mal auf dem Feld.

"Konnte sich auf hohem Level behaupten"

"Adam Aznou hat bei Real Valladolid wertvolle Erfahrung gesammelt und sich sehr gut weiterentwickelt. Seine kontinuierlichen Einsatzzeiten belegen, dass er sich auf diesem hohen Level behaupten konnte. Wir wollen ihn jetzt bei der Klub-WM wieder näher an unsere Profis heranführen, damit er die nächsten Schritte machen kann", sagt Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

In der Gruppenphase bekommen es die Münchner mit Auckland City, Boca Juniors und Benfica Lissabon zu tun. Den Auftakt macht am 15. Juni die Partie gegen den neuseeländischen Vertreter, das in Cincinnati über die Bühne geht.

Diese europäischen Vereine sind bereits fix Meister 2024/25