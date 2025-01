Vorzeitig endete das Kapitel VfB Stuttgart für Frans Krätzig. Nach einer Leihe im Frühjahr zur Wiener Austria hätte das Bayern-Talent beim Vizemeister weitere Erfahrung sammeln sollen.

Aufgrund mangelnder Einsatzzeiten (ein Bundesliga-Einsatz) wurde er vom Vorjahresdritten allerdings bereits jetzt vorzeitig zurückberufen (hier nachlesen >>>).

Bei einem anderen Erstligisten soll es hingegen klappen. Laut "Sky"-Transferinsider Florian Plettenberg steht der 21-Jährige vor einer halbjährigen Leihe zum 1. FC Heidenheim. Kaufoption bestehe keine. Der Medizincheck dürfte zeitnah stattfinden, noch sei die Tinte aber nicht trocken.

Mit dem Europacupstarter machten die Bayern zuletzt gute Erfahrungen. Juwel Paul Wanner entwickelte sich unter Langzeitcoach Frank Schmidt prächtig. Neben dem Deutsch-Österreicher steht mit Mathias Honsak ein ÖFB-Legionär im Kader des Klubs.

