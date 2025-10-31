Mbappe erhält Goldenen Schuh - "Bedeutet mir viel"

Der Franzose Kylian Mbappe wurde am Freitag mit dem Goldenen Schuh als bester Torjäger der vergangenen Saison in den europäischen Fußball-Ligen ausgezeichnet.

"Das ist ein wichtiger Moment für mich. Ich gewinne diese Auszeichnung zum ersten Mal, und sie bedeutet mir als Stürmer sehr viel", sagte der Real-Madrid-Star bei der Ehrung in der Präsidentenloge des Bernabeu-Stadions in der spanischen Hauptstadt.

Mbappe erzielte in der vergangenen Saison 31 Treffer in der Primera Division und übertraf damit alle anderen Profis in den europäischen Topligen. Bayern Münchens Torjäger Harry Kane, der vor einem Jahr den Goldenen Schuh gewann, kam in der deutschen Bundesliga auf 26 Tore.