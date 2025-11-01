NEWS

GAK-Aufstiegscoach zieht es zu Gerald Scheiblehner

Der 45-Jährige hat eine neue Aufgabe in der Schweiz gefunden - beim Klub seines früheren Aufstiegskonkurrenten.

GAK-Aufstiegscoach zieht es zu Gerald Scheiblehner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Aufstiegstrainer des GAK, Gernot Messner, hat eine neue Aufgabe gefunden.

Ihn zieht es in die Schweiz zu Grasshoppers Zürich, wo er Coach der U21 wird, wie die Schweizer in einer Aussendung bekanntgeben. Messner unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

"Freue mich riesig"

"Mit Gernot Messner gewinnen wir einen erfahrenen Trainer, der sowohl im Nachwuchs- als auch im Profibereich Erfolge vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen der U21 und der ersten Mannschaft zu intensivieren", so GC-Sportchef Alain Sutter über die Verpflichtung.

"Ab dem ersten Gespräch habe ich eine unglaubliche Wertschätzung gespürt, deswegen freue ich mich riesig auf die neue Herausforderung in Zürich. Hier haben wir eine junge, motivierte Mannschaft mit viel Potenzial. Gemeinsam wollen wir diesen Weg konsequent weitergehen, die Spieler in ihrer Entwicklung fördern und sie zielgerichtet an das Niveau der ersten Mannschaft heranführen", sagt Messner selbst.

Ein Wiedersehen der besonderen Art

Der 45-Jährige trifft bei den Grasshoppers auf Gerald Scheiblehner, der dort bekanntlich Coach der ersten Mannschaft ist. Beide verbindet eine gemeinsame Geschichte: In der Saison 2022/23 kam es in der ADMIRAL 2. Liga zu einem irren Aufstiegsfinish, in dem Scheiblehner mit Blau-Weiß Linz Messners GAK in letzter Sekunde den Aufstieg in die Bundesliga streitig machte.

Ein Jahr später aber gelang Messner mit den "Rotjacken" der Aufstieg, wo er im Herbst 2024 nach einem mauen Saisonstart gehen musste.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Adi Hütter (55)
Damir Canadi (55)

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Trotz Führung: Scheiblehner und GC verpassen Sieg gegen Bern

Trotz Führung: Scheiblehner und GC verpassen Sieg gegen Bern

International
1
Fix! Ehemaliger Gladbach-Trainer kehrt in die Schweiz zurück

Fix! Ehemaliger Gladbach-Trainer kehrt in die Schweiz zurück

International
Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Fußball
7
Guirassy schießt Dortmund zu Sieg in Augsburg

Guirassy schießt Dortmund zu Sieg in Augsburg

Deutsche Bundesliga
1
Kein Sieger im Duell der Schalke-Verfolger

Kein Sieger im Duell der Schalke-Verfolger

International
Deutsche Bundesliga LIVE: FC Augsburg - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga LIVE: FC Augsburg - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga
Mbappe erhält Goldenen Schuh - "Bedeutet mir viel"

Mbappe erhält Goldenen Schuh - "Bedeutet mir viel"

International
1
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Schweiz (Fußball) Swiss Super League Gerald Scheiblehner Grasshopper Club Zürich Gernot Messner