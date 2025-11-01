GAK-Aufstiegscoach zieht es zu Gerald Scheiblehner

Der Aufstiegstrainer des GAK, Gernot Messner, hat eine neue Aufgabe gefunden.

Ihn zieht es in die Schweiz zu Grasshoppers Zürich, wo er Coach der U21 wird, wie die Schweizer in einer Aussendung bekanntgeben. Messner unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

"Freue mich riesig"

"Mit Gernot Messner gewinnen wir einen erfahrenen Trainer, der sowohl im Nachwuchs- als auch im Profibereich Erfolge vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen der U21 und der ersten Mannschaft zu intensivieren", so GC-Sportchef Alain Sutter über die Verpflichtung.

"Ab dem ersten Gespräch habe ich eine unglaubliche Wertschätzung gespürt, deswegen freue ich mich riesig auf die neue Herausforderung in Zürich. Hier haben wir eine junge, motivierte Mannschaft mit viel Potenzial. Gemeinsam wollen wir diesen Weg konsequent weitergehen, die Spieler in ihrer Entwicklung fördern und sie zielgerichtet an das Niveau der ersten Mannschaft heranführen", sagt Messner selbst.

Ein Wiedersehen der besonderen Art

Der 45-Jährige trifft bei den Grasshoppers auf Gerald Scheiblehner, der dort bekanntlich Coach der ersten Mannschaft ist. Beide verbindet eine gemeinsame Geschichte: In der Saison 2022/23 kam es in der ADMIRAL 2. Liga zu einem irren Aufstiegsfinish, in dem Scheiblehner mit Blau-Weiß Linz Messners GAK in letzter Sekunde den Aufstieg in die Bundesliga streitig machte.

Ein Jahr später aber gelang Messner mit den "Rotjacken" der Aufstieg, wo er im Herbst 2024 nach einem mauen Saisonstart gehen musste.