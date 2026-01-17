Starker Karius hält Schalke Punkt im Spitzenspiel fest

Das Spitzenspiel der 2. Deutschen Bundesliga am 18. Spieltag zwischen Hertha BSC und Schalke 04 endet torlos.

Beide Defensivreihen zeigen eine gute Leistung, wesentlich gefährlicher ist aber die Hertha-Offensive. Schalke-Keeper Karius wehrt aber mit dem Fuß gegen Winkler ab (7.), Cuisance verpasst das Kreuzeck wenig später (8.). In Minute 39 kann sich erneut Karius auszeichnen, er hält im Eins-gegen-Eins gegen Winkler.

Auch in Hälfte zwei ist Karius hellwach, hält gegen Schuler (59.) und pariert per Beinabwehr gegen Cuisance (62.). In der 67. Spielminute ist Karius dann ohne Chance, der Abschluss von Winkler aufs kurze Eck prallt aber an den Außenpfosten. Auch die letzte Hertha-Möglichkeit der Partie landet dann aber in den Händen von Karius (90.+6).

Durch das 0:0 kann Schalke den Patzer von Verfolger Elversberg nicht vollends nutzen, steht mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Die Hertha ist mit 29 Punkten (neun Punkte Rückstand) auf Rang sechs.

Polizeieinsatz vor dem Spiel

Überschattet wird das Spitzenspiel von der Abwesenheit beider Fankurven.

Wie die "Fanhilfe Hertha BSC" in einer Pressemitteilung schreibt, sei es am Einluss zur Ostkurve zu massiver Polizeigewalt gekommen, die Exekutive habe sich wiederholt nicht an Absprachen mit dem Verein gehalten und die anwesenden Fans provoziert. Es sei zu großflächigem Einsatz von Pfefferspray gekommen, mehrere Fans seien durch Polizeigewalt teils schwer verletzt worden.

Hertha BSC bestätigte den Zwischenfall, Hintergründe würden ermittelt. Die Polizei Berlin äußerte sich zunächst nicht zum Einsatz.

Die Fanszene der Hertha verließ das Stadion nach Spielbeginn, die aktive Fanszene der Gäste aus Gelsenkirchen verzichtete aus Solidarität ebenso auf den Support.