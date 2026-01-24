HSV-Star legt sich nach Derby mit Pauli-Fans an

Nach dem hitzigen Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli kochen die Emotionen hoch. HSV-Abwehrtalent Luka Vuskovic teilte im TV-Interview kräftig gegen die Fans des Stadtrivalen aus.

Auslöser sollen Provokationen von der Tribüne gewesen sein. Zuschauer am Millerntor sollen den 18-Jährigen und besonders dessen Bruder Mario, der derzeit eine Dopingsperre absitzt, beleidigt haben.

"Ich weiß nicht, was die Fans von St. Pauli denken", wetterte Vuskovic am Sky-Mikrofon. "Es ist einfach respektlos, meine Familie und meinen Bruder zu beschimpfen. Ich habe nichts Gutes über diese Fans zu sagen."

Trainer Polzin verteidigt seinen Schützling

HSV-Trainer Merlin Polzin zeigte Verständnis für Vuskovics Wutausbruch: "Wenn man nach so einem emotionsgeladenen Spiel mit Beleidigungen, Gesten oder Aufforderungen konfrontiert wird, ist das in keiner Weise akzeptabel. Weder für den Sport noch für eine Stadt wie Hamburg, die für Offenheit und Fairness stehen sollte."

Polzin forderte, dass ein derartiger Zwischenfall "nicht noch einmal passieren darf".