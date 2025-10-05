Suche
    Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld ARM
    Schalke 04 Schalke 04 SCH
    Endstand
    1:2
    0:2, 1:0
    • Maximilian Grosser
    • Christopher Antwi-Adjei
    • Hasan Kurucay
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Muslics Schalker stürmen auf Aufstiegsplatz

    Schalke setzt sich mit einem wichtigen Sieg gegen Bielefeld auf den zweiten Platz. Den Grundstein für den Sieg legt die Elf von Muslic schon in Hälfte eins.

    Muslics Schalker stürmen auf Aufstiegsplatz Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    In der achten Runde der deutschen 2. Bundesliga gewinnt der FC Schalke 04 auswärts bei Arminia Bielefeld mit 2:1.

    Die Gäste aus Gelsenkirchen dominieren die Anfangsphase in der SchücoArena. Folgerichtig bringt Antwi-Adjei seine Mannschaft früh in Führung (11.), nur sieben Minuten später erhöht Hasan Kurucay bereits auf 2:0 (18.).

    Die Mannschaft von Trainer Michel Kniat findet in der ersten Hälfte kaum ein Mittel gegen die gut organisierten Schalker.

    Obwohl Bielefeld über das gesamte Spiel hinweg einen Ballbesitzanteil von 68 Prozent verzeichnet, agiert das Team im Angriff glücklos und wird wiederholt durch Abseitsentscheidungen gestoppt. Somit geht es mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung für Muslics Team in die Pause.

    Bielefeld stark verbessert in Hälfte zwei 

    Nach dem Seitenwechsel zeigt Arminia Bielefeld ein anderes Gesicht und startet druckvoll in die zweite Halbzeit. Diese Drangphase wird prompt belohnt, als Maximilian Grosser in der 48. Minute per Kopf den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt.

    Angetrieben vom schnellen Tor, übernehmen die Hausherren die Spielkontrolle und drängen auf den Ausgleich.

    Bielefeld erarbeitet sich mehrere Tormöglichkeiten, scheitert aber entweder an der Defensive der Gäste oder an Torhüter Loris Karius, der mit wichtigen Paraden die Führung festhält. Trotz des Dauerdrucks gelingt den Bielefeldern der Ausgleichstreffer nicht mehr.

    Am Ende sichert sich Schalke 04 die drei wichtigen Punkte und feiert einen hart erkämpften Auswärtssieg. Für den österreichischen Trainer Miron Muslic ist es ein weiterer Erfolg, der sein Team im Aufstiegsrennen etabliert.

    ÖFB-Legionär bei Bielefeld, Florian Micheler, verfolgt die Partie von der Ersatzbank aus. Mit diesem Sieg rücken die Schalker bis auf einen Punkt an Tabellenführer SV 07 Elversberg heran, während Arminia Bielefeld im Tabellenmittelfeld verharrt.

    Elversberg übernimmt Tabellenführung

    Der SV Elversberg siegt gegen den 1. FC Magdeburg souverän mit 4:0 und geht als Tabellenführer in die Länderspielpause. ÖFB-Legionär Kristof steht 90 Minuten am Spielfeld und kann seinen Kasten sauber halten.

    Aufstiegskandidat Hannover 96 lässt im Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth hingegen Punkte liegen und muss sich mit einem 2:2 begnügen.

    Muslic über Schalke:

    Muslic über Schalke: "All das lässt dich nicht mehr los"

    International - Deutschland

    Mehr zum Thema

    So sieht Schiemers neue Aufgabe bei Schalke 04 aus

    So sieht Schiemers neue Aufgabe bei Schalke 04 aus

    Deutschland - 2. Liga
    8
    Fix! Düsseldorf wirft Thioune raus und stellt Nachfolger vor

    Fix! Düsseldorf wirft Thioune raus und stellt Nachfolger vor

    Deutschland - 2. Liga
    2
    Hecking-Nachfolger: Bochum hat einen neuen Trainer

    Hecking-Nachfolger: Bochum hat einen neuen Trainer

    Deutschland - 2. Liga
    Job gerettet: Klose gewinnt Schicksalsspiel mit Nürnberg

    Job gerettet: Klose gewinnt Schicksalsspiel mit Nürnberg

    Deutschland - 2. Liga
    4
    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Neuer stellt Bundesliga-Rekord ein

    Deutschland - Bundesliga
    Neuzugang schießt Stuttgart zu knappem Heimsieg

    Neuzugang schießt Stuttgart zu knappem Heimsieg

    Deutschland - Bundesliga
    Kantersieg! Hamburger SV zerlegt Mainz

    Kantersieg! Hamburger SV zerlegt Mainz

    Deutschland - Bundesliga
    4
    Bitter! Ralf Rangnick muss auf Wolfsburg-Legionär verzichten

    Bitter! Ralf Rangnick muss auf Wolfsburg-Legionär verzichten

    Deutschland - Bundesliga
    22

    Kommentare