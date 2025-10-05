Muslics Schalker stürmen auf Aufstiegsplatz

In der achten Runde der deutschen 2. Bundesliga gewinnt der FC Schalke 04 auswärts bei Arminia Bielefeld mit 2:1.

Die Gäste aus Gelsenkirchen dominieren die Anfangsphase in der SchücoArena. Folgerichtig bringt Antwi-Adjei seine Mannschaft früh in Führung (11.), nur sieben Minuten später erhöht Hasan Kurucay bereits auf 2:0 (18.).

Die Mannschaft von Trainer Michel Kniat findet in der ersten Hälfte kaum ein Mittel gegen die gut organisierten Schalker.

Obwohl Bielefeld über das gesamte Spiel hinweg einen Ballbesitzanteil von 68 Prozent verzeichnet, agiert das Team im Angriff glücklos und wird wiederholt durch Abseitsentscheidungen gestoppt. Somit geht es mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung für Muslics Team in die Pause.

Bielefeld stark verbessert in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel zeigt Arminia Bielefeld ein anderes Gesicht und startet druckvoll in die zweite Halbzeit. Diese Drangphase wird prompt belohnt, als Maximilian Grosser in der 48. Minute per Kopf den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt.

Angetrieben vom schnellen Tor, übernehmen die Hausherren die Spielkontrolle und drängen auf den Ausgleich.

Bielefeld erarbeitet sich mehrere Tormöglichkeiten, scheitert aber entweder an der Defensive der Gäste oder an Torhüter Loris Karius, der mit wichtigen Paraden die Führung festhält. Trotz des Dauerdrucks gelingt den Bielefeldern der Ausgleichstreffer nicht mehr.

Am Ende sichert sich Schalke 04 die drei wichtigen Punkte und feiert einen hart erkämpften Auswärtssieg. Für den österreichischen Trainer Miron Muslic ist es ein weiterer Erfolg, der sein Team im Aufstiegsrennen etabliert.

ÖFB-Legionär bei Bielefeld, Florian Micheler, verfolgt die Partie von der Ersatzbank aus. Mit diesem Sieg rücken die Schalker bis auf einen Punkt an Tabellenführer SV 07 Elversberg heran, während Arminia Bielefeld im Tabellenmittelfeld verharrt.

Elversberg übernimmt Tabellenführung

Der SV Elversberg siegt gegen den 1. FC Magdeburg souverän mit 4:0 und geht als Tabellenführer in die Länderspielpause. ÖFB-Legionär Kristof steht 90 Minuten am Spielfeld und kann seinen Kasten sauber halten.

Aufstiegskandidat Hannover 96 lässt im Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth hingegen Punkte liegen und muss sich mit einem 2:2 begnügen.