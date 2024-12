Der Hamburger SV hat eine Trainerentscheidung gefällt!

Ende November entließen die Rothosen Steffen Baumgart als Cheftrainer, Merlin Polzin übernahm bereits zum zweiten Mal interimistisch. Die Bilanz ist durchaus ansehnlich: Zwei Siege und zwei Remis holte Polzin mit seiner Truppe, die sich damit am dritten Tabellenplatz befinden.

Von der Arbeit des 34-Jährigen sind die Verantwortlichen des HSV offenbar überzeugt, denn am Sonntag wird einen Tag nach dem 5:0-Kantersieg gegen Fürth verkündet, dass Polzin auch 2025 Cheftrainer bleiben wird.

Kuntz spricht von "eindeutigen Argumenten"

"In den knapp vier Wochen gemeinsamer Trainingsarbeit ist eine deutliche Entwicklung erkennbar, auf die wir in 2025 aufsetzen und aufbauen wollen. Merlin und sein Team genießen nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei uns Verantwortlichen, volles Vertrauen. Das sind eindeutige Argumente, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen", stellt HSV-Vorstand Stefan Kuntz vor.

Polzin freut sich selbstverständlich: "Die Arbeit mit dem Team und dem Staff macht mir unheimlich viel Spaß, das habe ich immer betont. Jetzt gilt es, die Spielidee, die von mutigem und zielstrebigem Offensivfußball und gemeinschaftlichem Verteidigen geprägt ist, weiter zu vertiefen."

Auch seine beiden Co-Trainer Loic Fave und Richard Krohn sowie Athletik-Coach Jan Hasenkamp bleiben im Trainerteam der Norddeutschen.

