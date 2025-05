Krimi in der Verlängerung! Braunschweig bleibt zweitklassig

Eintracht Braunschweig spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Deutschen Bundesliga.

Den "Löwen" reicht nach dem 2:0-Sieg in Saarbrücken im Rückspiel ein 2:2-Remis nach Verlängerung, um die Klasse zu halten. Zum Matchwinner avanciert in einer nervenaufreibenden und von mehreren Wendungen geprägten Partie Fabio Di Michele Sanchez.

Der 22-Jährige trifft in der Verlängerung zum 1:2 (105+2.) - und sichert den Gastgebern damit ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub den Klassenerhalt. Den Schlusspunkt setzt schließlich Rayan Philippe (120+1.). Zuvor ließen Krüger (66.) und Brünker (83.) die Saarländer noch von der zweithöchsten Spielklasse träumen.

Dass es überhaupt so eng wurde, liegt auch am eigenen Unvermögen der "Löwen". Denn Braunschweig ist im zweiten Spiel über weite Strecken das überlegenere Team, verpasst es aber lange, selbst einen Treffer zu erzielen. Sebastian Polter lässt in der neunten Minute eine Mega-Chance liegen, darüber hinaus vereitelt Ex-Klagenfurt-Keeper Philipp Menzel mehrere Torchancen der Gastgeber.

Hinten lässt der Zweitligist, bei dem Ex-Spieler Marc Pfitzner zur Relegation interimistisch das Traineramt übernommen hat, aus dem Spiel heraus zwar wenig anbrennen, spannend wird es aber trotzdem.

Elfmeter bringt Saarbrücken in die Partie

Die Wende für die offensiv eigentlich harmlosen Saarländer bringt in der 66. Spielminute nämlich ein Handelfmeter: Nach einem Eckball bekommt Jäckel den Ball an die Hand, Schiedsrichter Tobias Stieler entscheidet nach Absprache mit dem VAR richtigerweise auf Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelt Florian Krüger und bringt Saarbrücken dadurch die Hoffnung zurück.

Vom Anschlusstreffer beflügelt tritt die Schwartz-Elf anschließend offensiver und mutiger auf. Das 2:0 fällt allerdings infolge eines Konters: Braunschweig vertändelt einen Angriff und hat anschließend Probleme in der Rückwärtsbewegung. Die Gäste spielen den Konter konsequent aus, Kai Brünker stellt im Gesamtergebnis auf 2:0 (83.).

Als wäre diese Aufholjagd nicht spektakulär genug, bringt die Nachspielzeit eine erneute Wende. Saarbrücken-Defensivspieler Calogero Rizzuto kommt in einem Zweikampf zu spät, trifft seinen Gegenspieler am Fuß – und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Dadurch kippt das Momentum erneut.

Braunschweig trifft in Überzahl

Saarbrücken rettet sich zwar in die Verlängerung, Braunschweig weiß die Überzahl aber auszunützen und ist in der folgenden halben Stunde das drückende Team. Die Erlösung bringt schließlich ausgerechnet der eingewechselte Ex-Saarbrückener Fabio Di Michele Sanchez, der Braunschweig mit seinem Treffer in der 105. Spielminute den Verbleib in der 2. Deutschen Bundesliga sichert. Ryan Philippe setzt in der Nachspielzeit noch den Schlusspunkt und trifft gegen defensiv aufgelöste Saarbrückener noch zum Ausgleich (120+1.).

Dadurch bleiben die Mühen der Gäste unbelohnt. Der Klub aus dem Saarland muss in der kommenden Spielzeit erneut in der 3. Liga an den Start gehen. Braunschweig kommt indes mit einem blauen Auge davon und darf für die zweithöchste Spielklasse planen.

Die 20 wertvollsten ablösefreien Transfers aller Zeiten