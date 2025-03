Thomas Wörle ist nicht mehr Cheftrainer des deutschen Zweitligisten SSV Ulm.

Wie der Verein am Dienstag bekanntgibt, stellt man den Aufstiegstrainer aus der Vorsaison, der beim Klub seit 2021 in 151 Partien an der Seitenlinie stand, mit sofortiger Wirkung frei. Neben ihm müssen auch Co-Trainer Max Knauer und Athletiktrainer Christoph Zellner gehen.

"Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls setzen müssen, um unsere ambitionierten Ziele – Klassenerhalt 2. Liga – weiterhin konsequent zu verfolgen. Unser Trainerteam hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet, dafür gebührt ihm unser größter Respekt und Dank", sagt Uli Eitle, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Bis zum Saisonende übernimmt U19-Trainer Robert Lechleiter den Trainerposten - er soll den abstiegsbedrohten Traditionsklub nun zum Klassenerhalt führen.

Nur drei Siege

Eine einfache Aufgabe steht ihm jedoch nicht bevor, in der Tabelle stehen die "Spatzen" auf dem vorletzten Platz. Auf einen Nichtabstiegsplatz fehlen bereits vier Punkte, das Restprogramm hat es zudem in sich. Am kommenden Spieltag gastiert man auswärts beim Karlsruher SC.

Nach einem Durchmarsch in der Vorsaison, als man als Aufsteiger die 3. Liga dominierte und als Meister aufstieg, läuft es in dieser Saison nicht nach Wunsch. Von den bisherigen 25 Spielen der Saison wurden nur drei gewonnen. Der letzte Sieg datiert vom 26. Jänner.