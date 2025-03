Gerhard Strubers 1. FC Köln gelingt gegen den SV Darmstadt ein wichtiger Heimsieg, im Duell der beiden Absteiger der letzten Saison setzt man sich mit 2:1 durch.

Die Kölner starten blitzartig, gerade einmal etwas über 40 Sekunden sind gespielt, da zappelt der Ball schon im Netz der Darmstädter. Doch das unter großer Mithilfe der Gäste, Lopez' Rückpass ist viel zu kurz, Thielmann fängt ihn ab und verwandelt sicher zur Führung.

Danach passiert mal länger nichts, doch plötzlich meldet sich zur Überraschung vieler der VAR, Köln-Verteidiger Heintz hatte den Ball im Strafraum mit der Hand geblockt, ohne dass es viele mitbekommen hatten - richtige Entscheidung des Video-Schiedsrichters, den fälligen Elfmeter verwandelt Hornby zum Ausgleich.

Gelb-Rot spielentscheidend

Köln mit ÖFB-Legionär Florian Kainz in der Startelf muss danach zusehen, wie Darmstadt stärker wird, Schwäbe muss bei einem Bueno-Abschluss aus spitzem Winkel eingreifen.

Zur Pause bringt Struber Dejan Ljubicic ins Spiel, sein Landsmann Kainz muss dafür raus. Die zweite Hälfte beginnt schwungvoll auf beiden Seiten, zunächst rettet Schwäbe gegen Hornby für die Kölner, wenig später geht eine Volley-Abnahme Ljubicics knapp daneben, und auch Huseinbasic zwingt Darmstadt-Torhüter Schuhen zu einer Parade.

Martel mit der nächsten Chance für Köln nach einem Freistoß, und nach 66 Minuten schwächt Darmstadt sich selbst. Der Torschütze Hornby sieht nach einem rüden Einsteigen gegen Ex-Sturm-Spieler Gazibegovic, der daraufhin ausgewechselt werden muss, die Gelb-Rote Karte, Darmstadt in der Schlussphase in Unterzahl.

Elfmeter sichert Köln Erfolg

In der Folge drückt die Struber-Elf auf den Siegtreffer, den gibt es dann auch. Foul von Lidberg an Hübners im Strafraum, Waldschmidt tritt an verlädt den Torhüter beim Elfmeter in die falsche Ecke (80). Auch danach hat Köln noch einige Chancen, am Ende bleibt es aber beim knappen Sieg, weil auch Vukotic auf der Gegenseite in der 98. Minute per Kopf scheitert.

Im engen Titelrennen der 2. Deutschen Bundesliga bleibt Köln damit auf Rang zwei und damit dem direkten Aufstiegsplatz, auf Leader HSV fehlt nur ein Zähler.