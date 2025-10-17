Kreuzbandriss! Zinsberger monatelang out

ÖFB-Teamkeeperin Manuela Zinsberger hat sich im Training beim FC Arsenal eine Kreuzbandriss zugezogen. Sie wird damit mehrere Monate ausfallen.

Für das ÖFB-Team ist es der nächste Rückschlag, die Verletztenliste ist ohnehin schon lang: Nach Barbara Dunst, Lilli Purtscheller, Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger und Marina Georgieva wird nun auch Zinsberger für das Nations-League-Play-off ausfallen.

"Es tut mir für Manuela unglaublich leid. Mit ihrem Ausfall verlieren wir nicht nur eine absolute Leistungsträgerin, sondern auch eine Identifikationsfigur und ein Vorbild für viele. Wir werden ihr auf ihrem Weg zurück jede uns mögliche Unterstützung bieten und hoffen, dass ihr Heilungsprozess möglichst gut verlaufen wird“, so Teamchef Alexander Schriebl, der Manuela Zinsberger am vergangenen Wochenende noch bei ihrem Club in London getroffen hat.