Austria-Frauen kennen Achtelfinal-Gegnerinnen im Europa Cup

Die Austria trifft im Achtelfinale des Women's Europa Cup auf den belgischen Traditionsclub RSC Anderlecht.

Das Hinspiel bestreiten die Wienerinnen am 11. oder 12. November in Deinze, das Rückspiel findet eine Woche später (19./20.11.) in Wien statt. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Schaffen die Austrianerinnen den Aufstieg, würde im Viertelfinale entweder Sparta Prag oder Young Boys Bern warten.

Die Elf um Kapitänin Carina Wenninger hatte sich in der Qualifikation im Elfmeterschießen gegen Slavia Prag durchgesetzt und den Sprung in den Hauptbewerb geschafft.

In der Auslosung war die Austria ungesetzt. Anderlecht setzte sich gegen Sporting Braga aus Portugal nach Verlängerung mit einem Gesamtscore von 4:3 durch.