Schock! Sport-Moderatorin kollabiert im Live-TV

Beim Frauen-Testspiel England gegen Ghana gab es für die Fernsehzuschauer einen Schockmoment.

Schock! Sport-Moderatorin kollabiert im Live-TV Foto: © GETTY
Das Testspiel zwischen dem englischen Frauen-Nationalteam und Ghana wurde vom britischen TV-Sender "ITV4" übertragen.

Dabei ist es im Vorfeld zu einem Schockmoment gekommen. Moderatorin Laura Woods führte die Experten Ian Wright und Anita Asante durch die Vorberichterstattung. Mitten im Gespräch kippte die Moderatorin allerdings nach vorne.

Woods gibt Entwarnung

Wright reagierte schnell, stützte die Moderatorin, auch die Regie war entsprechend zur Stelle und schaltete schnell auf Werbepause.

Nach dieser übernahm Moderation Katie Shanahan aushilfsweise. "Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ist die wunderbare Laura Woods heute nicht da, da sie krank geworden ist", erklärte diese.

Woods postete später auf "Instagram": "Das war ein bisschen seltsam. Tut mir leid, dass ich euch alle beunruhigt habe, mir geht es gut. Die wunderbaren Sanitäter haben gesagt, dass es wahrscheinlich ein Virus ist und ich nur etwas Ruhe und Flüssigkeit brauche."

