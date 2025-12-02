Spanierinnen gewinnen erneut die Nations League

Spanien hat auch die zweite Austragung der UEFA Women's Nations League gewonnen. Die Weltmeisterinnen setzen sich im Final-Rückspiel in Madrid gegen Deutschland mit 3:0 (0:0) durch.

Die Spanierinnen führen die Gäste nach der Pause phasenweise vor und begeistern die 55.843 Zuschauer im Estadio Metropolitano mit Traumtoren. Zweimal Clàudia Pina (61., 74.) sowie Supertalent Vicky López (68.) treffen für die alten und neuen Nations-League-Champions.

Nachdem die Deutschen im Hinspiel am Freitag unglücklich nur 0:0 gespielt spielten, halten sie sich auswärts eine Stunde lang schadlos. Dann schlagen die ohne die verletzte Weltfußballerin Aitana Bonmatí angetretenen Spanierinnen innerhalb einer Viertelstunde dreimal zu.