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Österreichs U19-Frauen erwarten zum EM-Start einen Fight

Für das Team geht es zum Auftakt gegen Island, ehe ein Duell mit der Schweiz und Titelverteidiger Spanien ansteht.

Österreichs U19-Frauen erwarten zum EM-Start einen Fight Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Mit dem Spiel gegen Island startet Österreichs U19-Frauenteam am Sonntag (17:00 Uhr/live ORF Sport +) in Zenica in die U19-Europameisterschaft in Bosnien-Herzegowina.

Die weiteren Gegner sind die Schweiz (Mittwoch, 14:00 Uhr, Sarajevo) und Titelverteidiger Spanien (Samstag, 4. Juli, 17:00 Uhr, Zenica).

Dritte Endrunde für U-19-Frauen

Die ÖFB-Talente sind nach 2016 und 2023 zum insgesamt dritten Mal bei einer Endrunde der U19-Frauen dabei und hoffen auf den erstmaligen Aufstieg ins Halbfinale.

"Spanien ist der große Favorit. Aber auch Island ist ein unangenehmer Gegner mit großen, athletischen Spielerinnen. Ich erwarte dort einen Fight, bei dem es hin und her gehen wird", erklärte Teamchef Markus Hackl.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

21. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
19. Julia Hickelsberger-Füller - 53 Länderspiele (9 Tore)

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