ÖFB-Teamspielerin erleidet wohl Knöchelverletzung

Die Verletzungsserie von Österreichs Fußball-Teamspielerinnen reißt nicht ab.

Zwei Tage vor Weihnachten scheidet Katharina Naschenweng im Finish der Ligapartie ihres FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen mit Verdacht auf eine schwere Knöchelverletzung aus.

Die erst in der 64. Minute eingewechselte 28-Jährige knöchelt in einem Zweikampf um, wird bandagiert und konn nur gestützt den Weg in die Kabine antreten. Erst im Sommer war sie von ihrem zweiten Kreuzbandriss genesen.

Die Münchnerinnen gehen nach einem 3:0-Sieg zum Abschluss mit 13 Erfolgen in 14 Partien als ungeschlagener Tabellenführer und sechs Zähler vor dem VfL Wolfsburg in die Winterpause.

Viele ÖFB-Spielerinnen verletzt

Wie Naschenweng spielt auch die erst vor Wochen nach einer monatelangen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses zurückgekehrte Barbara Dunst ab der 64. Minute. Sarah Zadrazil ist seit Ende September aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht.

Von dieser Blessur müssen sich aktuell mit Manuela Zinsberger (Arsenal), Marie-Therese Höbinger (Liverpool) und Lilli Purtscheller (Essen) weitere ÖFB-Teamstützen erholen.

Bei Leverkusen verteidigt Claudia Wenger bis zur 60. Minute, Stürmerin Valentina Mädl darf sich ab der 75. Minute beweisen. Leverkusen ist nach der vierten Niederlage in den jüngsten fünf Partien nur Siebenter. Die Frühjahrssaison startet Ende Jänner.