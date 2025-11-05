NEWS

ÖFB-Legionärin Hillebrand mit zweitem Saisontor

Die Teamspielerin trifft nach ihrer Einwechslung gegen Bayer Leverkusen zum zwischenzeitlichen 1:1. Barbara Dunst feiert ihr Comeback und Bayern-Debüt.

ÖFB-Legionärin Hillebrand mit zweitem Saisontor Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Sophie Hillebrand hat am Mittwoch ihr zweites Saisontor in der deutschen Bundesliga erzielt. Die 23-jährige ÖFB-Teamspielerin traf bei der 1:2-Niederlage ihres Hamburger SV bei Bayer Leverkusen nach ihrer Einwechslung zur Pause in der 70. Minute zum 1:1.

Beim von Liese Brancao gecoachten HSV stürmte Melanie Brunnthaler, bei Bayer wurden Claudia Wenger und Valentina Mädl eingetauscht. Leverkusen ist nach neun Runden sechs Zähler hinter Tabellenführer FC Bayern Dritter.

Dunst feiert Comeback

Die Münchnerinnen hatten beim Comeback von Barbara Dunst nach fast einjähriger Pause schon am Dienstag 6:0 in Nürnberg gewonnen.

Die 27-Jährige war nach ihrem am 3. Dezember 2024 im ÖFB-Dress erlittenen Kreuzbandriss wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Es war zugleich ihr Debüt im Bayern-Dress nach ihrem Sommer-Transfer von Eintracht Frankfurt.

"Ich glaube, alle, die in den letzten Monaten nah bei mir waren, wissen, dass ich die Verletzung von der ersten Sekunde an akzeptiert habe. Ich habe sie nie als Rückschritt gesehen, sondern als Chance, mich neu zu sortieren. Und ich bin dankbar für alle, die mich begleitet haben. Sie haben in mir immer den Menschen gesehen, nicht nur die 'Fußball-Dunsti'. Das bleibt für immer. Genau das macht dieses Comeback so besonders", sagte die 28-Jährige.

Ihr Trainer freute sich nach dem Kantersieg über ÖFB-Torfrau Larissa Rusek und Co. besonders für Dunst. "Sie hat sehr hart gearbeitet. Es war eine lange Zeit, in der sie verletzt war, und wir sind so froh, dass sie zurückgekommen ist und nun in der Position ist, dem Team zu helfen", verlautete Jose Barcala, der Katharina Naschenweng von Beginn an aufgeboten hatte.

