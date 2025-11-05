"War ganz wichtig!" - ÖFB-U17-Team nach Meilenstein erleichtert

Es war ein Meilenstein in der Geschichte des österreichischen U17-Nationalteams!

Bei der Weltmeisterschaft 2025 in Katar jubelte das junge ÖFB-U17-Team erstmals in seiner Geschichte über einen Sieg bei einer WM-Endrunde. Durch ein knappes 1:0 gegen Saudi Arabien (Zum Spielbericht >>>) hat man nun, auch aufgrund des Turniermodus, bei dem die acht besten Gruppendritten ebenfalls die K.o.-Phase erreichen, gute Chancen auf ein Weiterkommen.

Nach Abpfiff der Partie war die Freude über den langersehnten Erfolg - für Österreich ist es nach 1997 und 2013 die dritte Teilnahme an einer WM-Endrunde - riesengroß. Zwar hatte man während der Partie durch eine Gelb-Rote Karte für Luca Weinhandl in Minute 41 durchaus auch Rückschläge einzustecken.

Stadler: "Das war ganz wichtig"

Am Ende siegte die Elf von Cheftrainer Hermann Stadler allerdings auch über die Teammoral, die bei den hohen abendlichen Temperaturen in der katarischen Hauptstadt schlussendlich den Ausschlag gab. Nach der Partie zeigte sich Stadler stolz und hochzufrieden über das Erreichte.

"Ich freue mich unheimlich, dass wir den WM-Auftakt gewinnen konnten. Das war ganz wichtig", so der Teamchef. Seine Mannschaft hätte es "richtig gut" gemacht.

"Wir waren gleich zu Beginn gut im Spiel, danach hätten wir unsere Angriffsaktionen besser gestalten können. Der Platzverweis war richtig bitter, die Mannschaft hat sich aber nicht unterkriegen lassen und war in der zweiten Hälfte das klar bessere Team."

Folgt gegen Mali der nächste Streich?

Jene Einstellung wurde belohnt. Denn in der zweiten Hälfte waren es vor allem die heimischen U17-Kicker, die für Gefahr sorgen konnten. Trotz zweier Lattenpendler vor und nach der Pause musste am Ende ein Strafstoß für die Entscheidung herhalten. Moser nutzte diesen und schoss Österreich zum Sieg über die Saudis.

Damit hat die Stadler-Elf bereits einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase gesetzt. Als nächster Gegner wartet Mali am kommenden Samstag (ab 14 Uhr/LIVE-Ticker >>>), das sich mit einem 3:0 gegen Neuseeland durchsetzen konnte.

Legt man jene Erfolgstugenden erneut an den Tag, so dürfte auch gegen den die Westafrikaner, sowie im weiteren Turnierverlauf, einiges möglich sein.