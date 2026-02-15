NEWS

ÖFB-Frauen-Cup: Das sind die Halbfinal-Paarungen

Salzburg spielt nach dem Sieg über Linz/Kleinmünchen zu Hause. Die Austria ebenso.

Frauen-Bundesligist Red Bull Salzburg hat am Sonntag das letzte Ticket für das Halbfinale des ÖFB-Frauen-Cups gelöst.

Die Salzburgerinnen behielten im Hofmann Personal Stadion bei Ligakonkurrent Blau Weiß Linz/Kleinmünchen dank Toren von Valentina Illinger (9.) und Tina Krassnig (67.) mit 2:0 die Oberhand.

Im Kampf um den Finaleinzug wartet daheim am 4./5. April der LASK.

Das zweite Semifinale bestreiten die Austria und Sturm Graz in Wien. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

Die Partien im Überblick:

FC Red Bull Salzburg - LASK

FK Austria Wien - SK Sturm Graz

