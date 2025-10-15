Olympique Lyon Olympique Lyon OL
SKN St. Pölten SKN St. Pölten STP
Endstand
3:0
2:0 , 1:0
  • Jule Brand
  • Ada Hegerberg
  • Lily Isabella Yohannes
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Klare Niederlage! Lyon für St. Pölten eine Nummer zu groß

Gegen die Rekordsiegerinnen der Frauen-Champions-League ist für den heimischen Meister St. Pölten nichts zu holen.

Klare Niederlage! Lyon für St. Pölten eine Nummer zu groß Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Für SKN St. Pölten setzt es im zweiten Ligaphasenspiel der Frauen-Champions-League die zweite Niederlage.

Nach dem Heim-0:6 gegen Atletico Madrid müssen sich die Niederösterreicherinnen am Mittwoch bei Olympique Lyon 0:3 (0:2) geschlagen geben, machen diesmal aber eine deutlich bessere Figur als beim Debakel vor einer Woche gegen die Spanierinnen.

Vor allem in der ersten Hälfte können die SKN-Frauen die Partie durchaus offen halten.

In der Anfangsphase liefert Österreichs Doublegewinner gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen Champions-League-Rekordsieger eine in der Defensive hoch konzentrierte Leistung ab.

Lyons Ballkünstlerinnen kommen nicht zur Geltung - bis sie sich in der 28. Minute sehenswert in den Sechzehner kombinierten und Jule Brand zur Führung trifft.

Brunold vergab Chancen

Wenig später kommt St. Pölten dem Ausgleich zweimal nahe. Carina Brunold schießt in der 38. Minute aus guter Position über das Tor und läuft zwei Minuten später allein aufs Lyon-Tor zu, scheitert aber an Torfrau Teagan Micah. Das sollte sich rächen, denn kurz vor der Pause köpft Ada Hegerberg zum 2:0 ein.

Mit dem 3:0 durch Lily Yohannes, die St. Pöltens Torfrau Schlüter mit einem Schuss aus großer Distanz überrascht, ist das Match endgültig gelaufen.

St. Pölten konzentriert sich aufs Verteidigen, betreibt damit Schadensbegrenzung. Lyon findet selten bis gar nicht durch das engmaschige Abwehrnetz und bleibt ohne weiteren Torerfolg.

Mehr zum Thema

"Nahezu unmögliche Aufgabe" - SKN-Frauen treffen in CL auf Lyon

"Nahezu unmögliche Aufgabe" - SKN-Frauen treffen in CL auf Lyon

Frauen-Fußball
4
ÖFB und Sportministerium investieren Millionen in Mädchenfußball

ÖFB und Sportministerium investieren Millionen in Mädchenfußball

Frauen-Fußball
2
Zahlreiche Verletzte: Schriebl sieht ÖFB-Team nicht als Favorit

Zahlreiche Verletzte: Schriebl sieht ÖFB-Team nicht als Favorit

ÖFB-Team
3
Umfrage: Sind Österreichs Talente noch gut genug?

Umfrage: Sind Österreichs Talente noch gut genug?

Bundesliga
Gemeinsame Stadionlösung? Sturm und GAK wollen mitzahlen

Gemeinsame Stadionlösung? Sturm und GAK wollen mitzahlen

Bundesliga
14
Was wäre wenn: Die letzten Saisons ohne der Punkteteilung

Was wäre wenn: Die letzten Saisons ohne der Punkteteilung

Bundesliga
15
Rapid-Youngster fällt erneut mehrere Wochen aus

Rapid-Youngster fällt erneut mehrere Wochen aus

Bundesliga
3
Kommentare

Kommentare

Fußball Frauen-Fußball SKN St. Pölten Frauen Lisa Alzner Olympique Lyon Women's Champions League