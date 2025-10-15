Klare Niederlage! Lyon für St. Pölten eine Nummer zu groß

Für SKN St. Pölten setzt es im zweiten Ligaphasenspiel der Frauen-Champions-League die zweite Niederlage.

Nach dem Heim-0:6 gegen Atletico Madrid müssen sich die Niederösterreicherinnen am Mittwoch bei Olympique Lyon 0:3 (0:2) geschlagen geben, machen diesmal aber eine deutlich bessere Figur als beim Debakel vor einer Woche gegen die Spanierinnen.

Vor allem in der ersten Hälfte können die SKN-Frauen die Partie durchaus offen halten.

In der Anfangsphase liefert Österreichs Doublegewinner gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen Champions-League-Rekordsieger eine in der Defensive hoch konzentrierte Leistung ab.

Lyons Ballkünstlerinnen kommen nicht zur Geltung - bis sie sich in der 28. Minute sehenswert in den Sechzehner kombinierten und Jule Brand zur Führung trifft.

Brunold vergab Chancen

Wenig später kommt St. Pölten dem Ausgleich zweimal nahe. Carina Brunold schießt in der 38. Minute aus guter Position über das Tor und läuft zwei Minuten später allein aufs Lyon-Tor zu, scheitert aber an Torfrau Teagan Micah. Das sollte sich rächen, denn kurz vor der Pause köpft Ada Hegerberg zum 2:0 ein.

Mit dem 3:0 durch Lily Yohannes, die St. Pöltens Torfrau Schlüter mit einem Schuss aus großer Distanz überrascht, ist das Match endgültig gelaufen.

St. Pölten konzentriert sich aufs Verteidigen, betreibt damit Schadensbegrenzung. Lyon findet selten bis gar nicht durch das engmaschige Abwehrnetz und bleibt ohne weiteren Torerfolg.