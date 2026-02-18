Kampf bis zur Verlängerung: Austria-Frauen im Europa Cup out

Der Europa-Cup-Traum der Austria Wien Frauen ist vorüber.

Die "Veilchen" verlieren im Viertelfinal-Rückspiel mit 1:3 zu Hause gegen Sparta Prag, nachdem das Hinspiel 0:0 endete. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.

Bereits nach acht Minuten hat Wenninger die erste vielversprechende Möglichkeit, aber zu zentral. Große Highlights fehlen bis zur 30. Minute, als FAK-Torfrau Pal einen angeschnittenen Schuss stark pariert. Triendl verfehlt das Tor kurz vor Pausenpfiff nur knapp.

Austria mit der perfekten Antwort auf den Rückstand

Beide Teams beginnen Durchgang zwei wesentlich offensiver. Bis zum ersten Treffer dauert es dennoch 25 Minuten: Nach einem Einwurf der Tschechinnen klärt Weiss direkt vor die Füße von Starova, die mit dem zweiten Kontakt direkt halbhoch ins lange Eck einschweißt (70.).

Doch die Austria antwortet perfekt. Nur zwei Minuten später fliegt eine Ecke von Uka an Mit- und Gegenspielerinnen vorbei. Cordes kann sich die Kugel am Fünfer sogar noch annehmen und versenkt im linken Eck (72.).

Bis zum Ende der 90 Minuten bleibt das Spiel offen. Spät in der Nachspielzeit kommt Weilharter noch einmal zum Abschluss, doch der Schuss aus dem Rückraum geht weit drüber (90.+6).

Doppelstange, Tackling im letzten Moment, Tor

So geht es also in die Verlängerung, in der die Veilchen schon früh unter Druck geraten. Ein Flachschuss aus der Distanz von Khyrova geht von einer Stange auf die andere, dabei verschätzt sich die FAK-Torhüterin heftig (92.).

Vier Minuten danach verhindert die Weilharter im letzten Moment das 1:2. Als sich Bergford im Strafraum viel zu viel Zeit lässt, geht die Verteidigerin noch dazwischen. Eine Minute später ist es allerdings so weit: Bergford köpft nach einem Corner ein (97.).

Die Vorentscheidung fällt noch in der ersten Hälfte der Verlängerung: Sie setzt sich gegen zwei Austrianerinnen durch und überrascht Pal flach im kurzen Eck (105.+1)

Weilharter, vorne wie hinten eine der auffälligsten am Platz, verpasst in der 110. Minute den Anschluss - ihr Schuss geht daneben. Danach gelingt den Favoritnerinnen die Aufholjagd nicht mehr. Die Europa-Cup-Reise für die Austria findet damit ein Ende.