Die Frauen des SK Rapid steigen in die 2. Frauen-Bundesliga auf.

Nach einem 8:0-Erfolg im zweiten Spiel der Relegation Ost in Bad Sauerbrunn fixieren die Hütteldorferinnen von Cheftrainerin Katja Gürtler knapp eineinhalb Jahre nach ihrem historisch ersten Spiel im Frauenfußball den Sprung von der Landesliga in die zweithöchste Spielklasse.

Die Rapidlerinnen dominieren die Partie im burgenländischen Bad Sauerbrunn von Beginn an und können früh mit dem ersten Angriff in Führung gehen: Lisa Rammel bringt die favorisierten Gäste nach Vorarbeit von Vanessa Rauter mit 1:0 in Front (2.).

Noch in der Anfangsphase ist es Rauter selbst, die auf 2:0 (23.) und noch vor der 30. Minute auf 3:0 (29.) stellen kann. In den Schlussminuten der ersten Spielhälfte im Wetterkreuzstadion sorgen Rammel mit dem sehenswerten 4:0 (39.) sowie die starke Rauter (45.) mit ihrem Hattrick für die 5:0-Pausenführung.

Rapidlerinnen verwalten Vorsprung souverän

Die Goalgetterin der Hütteldorferinnen ist es auch, die nach dem Seitenwechsel dort weitermacht, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hat und kurz nach der Pause direkt das 6:0 erzielt (49.).

Die Wienerinnen verwalten den komfortablen Vorsprung souverän und sorgen in den Schlussminuten durch die eingewechselte Lana Khalaf für den Treffer zum 7:0 (85.). Den Schlusspunkt zum 8:0 markiert Aldijana Mašinović in der 90. Minute per Kopf.

Schon im ersten von zwei Relegationsspielen gegen die FSG Traiskirchen erreichten die Rapidlerinnen einen 7:0-Heimsieg.

Die Rapid-Frauen feiern damit nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Wiener Landesliga im April sowie dem Sieg des Wiener Frauen-Cups gegen den Wiener Sport-Club 1b Ende Mai den dritten Erfolg binnen weniger Wochen und werden in der kommenden Saison 2025/26 in der 2. Frauen-Bundesliga starten.