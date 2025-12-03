Fix! Deutschland richtet die Frauen-EM 2029 aus

Die Frauen-EM im Fußball findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt!

Der DFB setzte sich am Mittwoch in Nyon bei der Wahl durch das UEFA-Exekutivkomitee gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzel-Bewerbung von Polen durch.

Es wird das erste große Frauenfußball-Turnier in Deutschland seit der WM 2011. Eine Frauen-EM gab es in Deutschland zuvor 1989 und 2001.

Schwarze Null als Ziel

Der DFB hatte in seinem Werben um die Stimmen der UEFA-Delegierten vor allem auf das Versprechen voller, großer Stadien und damit verbunden auch finanziellen Erfolg gesetzt.

Zumindest eine schwarze Null soll herausspringen, bisher mussten die wirtschaftlichen Verluste einer Frauen-EM stets querfinanziert werden.

Gespielt werden soll in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg.